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Стала известна позиция «Спартака» по Глебову

«Спартак» не рассматривает полузащитника «Ростова» Данила Глебова как альтернативу хавбеку «Торино» Ивану Иличу, переход которого в московский клуб задерживается. На данный момент интереса к полузащитнику «Ростова» у красно-белых нет.

При этом, в случае срыва трансфера серба, в клубе будут рассматривать усиление в центр полузащиты среди иностранцев.

  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне за «Ростов» 23 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • Глебовым интересуется «Динамо».
  • Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте сообщал, что Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (1)
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7:1
1739099382
чёт застряли по подписанию контрактов. илич и салазар уже давно в клубах, но до сих пор не объявили.
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