Стала известна позиция «Спартака» по Глебову

«Спартак» не рассматривает полузащитника «Ростова» Данила Глебова как альтернативу хавбеку «Торино» Ивану Иличу, переход которого в московский клуб задерживается. На данный момент интереса к полузащитнику «Ростова» у красно-белых нет.
При этом, в случае срыва трансфера серба, в клубе будут рассматривать усиление в центр полузащиты среди иностранцев.
- 25-летний Глебов провел в этом сезоне за «Ростов» 23 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
- Глебовым интересуется «Динамо».
- Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте сообщал, что Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта.