Стала известна позиция «Спартака» по Глебову

«Спартак» не рассматривает полузащитника «Ростова» Данила Глебова как альтернативу хавбеку «Торино» Ивану Иличу, переход которого в московский клуб задерживается. На данный момент интереса к полузащитнику «Ростова» у красно-белых нет.

При этом, в случае срыва трансфера серба, в клубе будут рассматривать усиление в центр полузащиты среди иностранцев.