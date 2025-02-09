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  • Андрей Мостовой – об уходе Клаудиньо из «Зенита»: «Он был не прям супер, немного не тот уровень»

Андрей Мостовой – об уходе Клаудиньо из «Зенита»: «Он был не прям супер, немного не тот уровень»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал январский уход Клаудиньо.

«Я думаю, что всe нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был.

Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (7)
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Литейный 4 (returned)
1739092882
Очень хорошо, что Клаву продали. Причем дороже, чем купили. В спартаке уходят только свободными агентами или платят неустойки. Гыгыгы
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Цугундeр
1739094759
)) "в последний год.." забыли вставить в бомбический заголовок, провокаторы- бомбо(зачёркнуто)) говномёты))
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FCSpartakM
1739095606
он играл год-полтора. Все остальное высасывание денег и капризы. Таких игроков надо продавать сразу, а не ждать пока содержание его будет слишком дорого обходиться в сравнении с его импактом. А по статистике у него даже и 20 голов нет за зенит. За те же 93 матча в бразилии он забил больше.
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Интерес
1739096332
Плевки вслед.
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ySS
1739103181
Это не Вендель по полезности, но российский паспорт уехал
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