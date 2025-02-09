Андрей Мостовой – об уходе Клаудиньо из «Зенита»: «Он был не прям супер, немного не тот уровень»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал январский уход Клаудиньо.
«Я думаю, что всe нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был.
Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции», – сказал Мостовой.
- «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
- Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.