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  • Егоров – о зимних тратах «Спартака»: «Оправдать их можно только титулом»

Егоров – о зимних тратах «Спартака»: «Оправдать их можно только титулом»

Журналист и инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».

  • Накануне «Спартак» оформил сделку по Ливаю Гарсии.
  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

«Спартак» берет Гарсию за 18,7 миллиона евро, что является рекордной сделкой в истории клуба. До этого был Гус Тиль (18, мне Цорн говорил о схеме 15+1).

Можно спорить о карьере футболиста и цене, игровых качествах – но здесь алчные журналисты и блогеры все подравняют в плане зарплаты, ведь ни один игрок «Спартака» не должен получать в паблике больше 2,5 миллиона евро в год, иначе Эсекьель Барко расстроится.

Нигде, кроме как от алчных, Барко зарплату новичка узнать не может. Есть сомнения по трансферу, но «Спартак» времен Лукойла имеет неплохой опыт – хорошо себя проявили Барко и Манфред Угальде.

Истории с «дорого купили, но дорого продали» – это высший класс, но и в случае с «Зенитом» при подсчете всех возможных затрат на трансфер все не так благостно.

Суммарно зимой «Лукойл», похоже, дает «Спартаку» на трансферы около 50 миллионов евро. Оправдать это можно только титулом. Что вполне реально.

Если титула не будет и зимние новички с «зарплатой не больше 2,5» не проявят себя, вопросы будут не только к Франсису Кахигао», – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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08.02.2025 22:29
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Комментарии (1)
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fakeid
1739043846
хряки пытаются отомстить. ведь помнят, как зенит поздравил их на 100-летие 7:1) есть даже предположение, что титул для них на 2 месте. самое главное - в марте обыграть зенит на открывашке, желательно, с крупным счётом. ответочка типа. ради этой цели бросились швыряться деньгами, скупать различный неликвид втридорога. из-за энрике и возможного салазара у них прям паника, что проиграют, даже с учётом того, что судьи на этот матч уже заряжены чемоданами от лукойла. щас ещё какого-нить зулуса за двадцатку прикупят, помимо инвалида илича, как будто им это поможет. гы-гы!
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