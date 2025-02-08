Егоров – о зимних тратах «Спартака»: «Оправдать их можно только титулом»

Журналист и инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».

Накануне «Спартак» оформил сделку по Ливаю Гарсии.

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

«Спартак» берет Гарсию за 18,7 миллиона евро, что является рекордной сделкой в истории клуба. До этого был Гус Тиль (18, мне Цорн говорил о схеме 15+1).

Можно спорить о карьере футболиста и цене, игровых качествах – но здесь алчные журналисты и блогеры все подравняют в плане зарплаты, ведь ни один игрок «Спартака» не должен получать в паблике больше 2,5 миллиона евро в год, иначе Эсекьель Барко расстроится.

Нигде, кроме как от алчных, Барко зарплату новичка узнать не может. Есть сомнения по трансферу, но «Спартак» времен Лукойла имеет неплохой опыт – хорошо себя проявили Барко и Манфред Угальде.

Истории с «дорого купили, но дорого продали» – это высший класс, но и в случае с «Зенитом» при подсчете всех возможных затрат на трансфер все не так благостно.

Суммарно зимой «Лукойл», похоже, дает «Спартаку» на трансферы около 50 миллионов евро. Оправдать это можно только титулом. Что вполне реально.

Если титула не будет и зимние новички с «зарплатой не больше 2,5» не проявят себя, вопросы будут не только к Франсису Кахигао», – написал Егоров.