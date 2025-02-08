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  • Вера: «Только после 10 часов вечера говорю девушкам, что они очень красивые»

Вера: «Только после 10 часов вечера говорю девушкам, что они очень красивые»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера раскрыл три любимых фразы на русском языке.

– «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».

– Часто используете последнюю фразу?

– Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять (смеется).

– Почему именно эта фраза – ваша любимая?

– Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге». Там смешные ребята.

Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку.

– Самые красивые девушки в России или в Аргентине?

– В Аргентине!

  • Вера провел в «Оренбурге» 2 сезона.
  • В «Химки» он перебрался прошлым летом за 1 млн евро.
  • До этого хавбека пытался купить «Локомотив».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1739028296
И после литра съеденного)))
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