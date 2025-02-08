Вера: «Только после 10 часов вечера говорю девушкам, что они очень красивые»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера раскрыл три любимых фразы на русском языке.
– «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».
– Часто используете последнюю фразу?
– Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять (смеется).
– Почему именно эта фраза – ваша любимая?
– Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге». Там смешные ребята.
Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку.
– Самые красивые девушки в России или в Аргентине?
– В Аргентине!
- Вера провел в «Оренбурге» 2 сезона.
- В «Химки» он перебрался прошлым летом за 1 млн евро.
- До этого хавбека пытался купить «Локомотив».