Вера: «Только после 10 часов вечера говорю девушкам, что они очень красивые»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера раскрыл три любимых фразы на русском языке.

– «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».

– Часто используете последнюю фразу?

– Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять (смеется).

– Почему именно эта фраза – ваша любимая?

– Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге». Там смешные ребята.

Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку.

– Самые красивые девушки в России или в Аргентине?

– В Аргентине!