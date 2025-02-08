Аморим объяснил уход Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему Маркус Рэшфорд покинул команду.

Нападающего арендовала «Астон Вилла».

У бирмингемского клуба будет опция выкупа за 40 миллионов фунтов.

Рэшфорд не играет с 12 декабря.

«Я не мог донести до него, как нужно тренироваться и играть в футбол. Иногда игрок действительно хорош с одним тренером, а с другим – нет.

Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери. Они смогут найти общий язык, потому что Маркус очень хороший футболист.

Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. У других получается, и мы пытаемся построить команду.

Это вполне нормально, и случалось со многими тренерами. Важно то, что я говорю, что это было мое решение», – объяснил Аморим.