Аморим объяснил уход Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему Маркус Рэшфорд покинул команду.
- Нападающего арендовала «Астон Вилла».
- У бирмингемского клуба будет опция выкупа за 40 миллионов фунтов.
- Рэшфорд не играет с 12 декабря.
«Я не мог донести до него, как нужно тренироваться и играть в футбол. Иногда игрок действительно хорош с одним тренером, а с другим – нет.
Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери. Они смогут найти общий язык, потому что Маркус очень хороший футболист.
Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. У других получается, и мы пытаемся построить команду.
Это вполне нормально, и случалось со многими тренерами. Важно то, что я говорю, что это было мое решение», – объяснил Аморим.