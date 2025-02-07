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Станкович выразил сомнение в трансфере Илича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский клуб.

– У «Спартака» мощные приобретения, еще и Илич на подходе. Ощущаете ли вы, что вступаете во вторую часть чемпионата в качестве фаворита?

– Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра.

  • По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера Илича может составить около 20 миллионов евро, включая бонусы.
  • 23-летний серб в этом сезоне провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 20:59
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Комментарии (5)
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fakeid
1738952122
держим кулачки, чтобы он всё-таки доехал до тарасятника) кахигаыч же отправился в барселону за двумя игроками, одного подписал сегодня, но там много ума не надо, если у тебя есть 20 лямов. так и я могу работать в тарасятнике спортдиром, и за меньшие деньги, вы только выдавайте по 20 лямов на неликвид) гы-гы!
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Литейный 4 (returned)
1738953785
Обычный спартаковский трансфер. Больной подлечится и сдриснет с полными карманами бобла. Гыгыгы
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lordmrv
1738956275
два помойных *********** на ветке, как же хорошо! грустно же без уродов!
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Прокс
1739002357
Москва швея деньги страны тратит,как всегда на Дворовую командочку,всю жизнь так, а народ голодает!!!
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