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  • Пономарев одним словом описал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» за 20 миллионов

Пономарев одним словом описал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» за 20 миллионов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев резко высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Если за него и правда заплатили 20 миллионов евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился?

Я не понимаю, почему наши клубы не могут воспитать своих футболистов, а выходят на трансферный рынок и разбрасываются деньгами!

Из академий выпускается каждый год много футболистов, а где они? В низших лигах?

Такое ощущение, что агенты – это какая-то организованная преступная группировка, которая руководит клубами РПЛ», – сказал Пономарев.

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Источник: «РБ Спорт»

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07.02.2025 19:19
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Комментарии (24)
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subbotaspartak
1738945558
То, что агенты --ОПГ, не вызывает сомнений. Гарсиа... будем надеяться... тренер вообще наверно в него верит, раз ангажировал...
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raritet
1738947515
Ты уж , Пономарев, извиняй
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fakeid
1738948488
все угорают с тарасофского посмещища! особенно спартачище из бачка. гы-гы!
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Интерес
1738948566
Агенты в тесной связке с рукамиводителями клуба создали "молочную ферму",где доят бюджеты разного уровня,аки породистую корову-рекордсменку.
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FROLL007
1738948614
Хряки любят всякий неликвид подбирать за очень дорого. И стыдно и смешно за мазутных.
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fakeid
1738948778
20 лямов за престарелого тринидадского зулуса! который настолько никому не нужен, что играл в греции! В ГРЕЦИИ, вать машу! и очереди из европы за ним не было. аек можно поздравить. сперва отодрали хряков на поле, с позором, а теперь и финансово, впарив им НЕЛИКВИД втридорога! и вот это гы-гы! как тарасятник потом его продаст, когда ему будет за 30 лет? отпустят бесплатно, ничего не наварив и не отбив даже 1/5 стоимости. самый идиотский трансфер в европе в это окно, как и хусанов в сити. но ещё не вечер, этот рекорд побьёт илич, если торине удастся развести тарасятник, как аеку! гы-гы!
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Prosechik
1738949045
Этот выживший из ума дед теперь главный эксперД во всех СМИ?
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Литейный 4 (returned)
1738953951
Во чудят, во деньги на ветер бросают. Гыгыгы
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andr45
1739013309
ПОНОМАРЕВ, то же из БЫВШИХ «Если за него и правда заплатили 20 миллионов евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился?» Гарсия отыграл в Греции 126 матчей. За это время забил 44 гола и отдал 19 передач, или 0,35 гола за матч, что является вторым результатом в лиге на этом отрезке. СПРАВОЧНО: Чалов провел в Греции 11 матчей и забил 1 гол (0,09 гола за матч)
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Алексей-Загибалов-google
1739013489
А это так и есть
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