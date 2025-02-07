Пономарев одним словом описал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» за 20 миллионов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев резко высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Если за него и правда заплатили 20 миллионов евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился?

Я не понимаю, почему наши клубы не могут воспитать своих футболистов, а выходят на трансферный рынок и разбрасываются деньгами!

Из академий выпускается каждый год много футболистов, а где они? В низших лигах?

Такое ощущение, что агенты – это какая-то организованная преступная группировка, которая руководит клубами РПЛ», – сказал Пономарев.