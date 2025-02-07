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Стаматов высказался об уровне жизни в Москве

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов восхищен российской столицей.

– Комфортно ощущаете себя в Москве?

– Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все.

Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва – изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни.

Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря.

  • 25-летний Стаматов – воспитанник «Эспаньола». Он рос в Барселоне.
  • В России защитник играет с 2021 года. До «Пари НН» Матео был в «Оренбурге».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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NewLife
1738940500
Welcome болгарские нищебрроды в город где "есть вообще все." Еще Жванецкий говорил, жигули отличный автомобиль, если не ездил на мерседесе. Испортили футболеров непомерными зарплатами, и они позволяют себе оценивать жизнь в столице, вякая из Нижнего Новгорода.
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