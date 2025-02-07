Стаматов высказался об уровне жизни в Москве

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов восхищен российской столицей.
– Комфортно ощущаете себя в Москве?
– Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все.
Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва – изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни.
Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря.
- 25-летний Стаматов – воспитанник «Эспаньола». Он рос в Барселоне.
- В России защитник играет с 2021 года. До «Пари НН» Матео был в «Оренбурге».