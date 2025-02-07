Стаматов высказался об уровне жизни в Москве

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов восхищен российской столицей.

– Комфортно ощущаете себя в Москве?

– Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все.

Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва – изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни.

Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря.