Стаматов ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов дал прогноз на чемпиона этого сезона РПЛ.

– Кто главный претендент на чемпионство? На кого бы поставили?

– Если бы пришлось выбирать, то это «Зенит». Да, у «Спартака» и «Краснодара» есть топ-игроки, но в итоге победит «Зенит». Даже не знаю, почему. Просто они всегда делают разницу в последних 5-6 матчах чемпионата. Я надеюсь, что кто-то другой выиграет чемпионат, так было бы интереснее, но если вы спрашиваете мое мнение – победит «Зенит».

– Вы сказали про разницу в последних пяти-шести матчах. Не потому ли так происходит, что у «Зенита» в составе много латинских игроков, которые большую часть чемпионата спят и только в конце просыпаются и показывают, что реально могут?

– Мне кажется, что они делают разницу в каждой игре. Если наблюдать за ними пристально, они отличаются от всех в лиге. Но в последние пару месяцев у них больше мотивации.