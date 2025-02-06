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Стаматов ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов дал прогноз на чемпиона этого сезона РПЛ.

– Кто главный претендент на чемпионство? На кого бы поставили?

– Если бы пришлось выбирать, то это «Зенит». Да, у «Спартака» и «Краснодара» есть топ-игроки, но в итоге победит «Зенит». Даже не знаю, почему. Просто они всегда делают разницу в последних 5-6 матчах чемпионата. Я надеюсь, что кто-то другой выиграет чемпионат, так было бы интереснее, но если вы спрашиваете мое мнение – победит «Зенит».

– Вы сказали про разницу в последних пяти-шести матчах. Не потому ли так происходит, что у «Зенита» в составе много латинских игроков, которые большую часть чемпионата спят и только в конце просыпаются и показывают, что реально могут?

– Мне кажется, что они делают разницу в каждой игре. Если наблюдать за ними пристально, они отличаются от всех в лиге. Но в последние пару месяцев у них больше мотивации.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда сейчас делит лидерство с «Краснодаром».
  • «Спартак» отстает на 2 очка.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 21:44
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Комментарии (3)
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WILDLING_HRUNDEL
1738870279
И это факт! Сама секта тоже про себя хрюкает что Зенит чемпион без вопросов
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шахта Заполярная
1738875706
А кто это? Еще гардеробщицу или уборщицу спросите с бакланарены
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Борис34684
1738897447
А у нас сторож дядя Паша сказал что Спартак выиграет. Вот теперь думы одолели, кому верить.
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