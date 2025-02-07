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  • Защитник «Пари НН»: «По уровню разница между «Камп Ноу» и стадионом в Нижнем Новгороде не такая большая»

Защитник «Пари НН»: «По уровню разница между «Камп Ноу» и стадионом в Нижнем Новгороде не такая большая»

Игрок «Пари НН» Матео Стаматов сравнил стадион нижегородской команды с домашней ареной «Барселоны».

– Можете сравнить «Камп Ноу» и стадион «Нижний Новгород»?

– «Нижний» – новый стадион, очень красивый, все свежее. Но мне сложно сравнивать, потому что на «Камп Ноу» я приходил в качестве болельщика и видел 100 тысяч человек вокруг себя.

Огромная разница. Атмосфера лучше в Барсе, но стадион у «Пари НН» невероятно красивый. Если брать именно уровень арен, разница не такая большая, у нас на стадионе есть все.

– Есть в Болгарии такие стадионы, как в Нижнем?

– Думаю, нет. Если наш стадион переместить в Болгарию, он был бы там лучшим. Но, как я говорил, в Софии строят новую арену, посмотрим, какой она получится.

  • 25-летний Стаматов – воспитанник «Эспаньола». Он рос в Барселоне.
  • В России защитник играет с 2021 года. До «Пари НН» Матео был в «Оренбурге».

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Источник: «РБ Спорт»

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