Червиченко оценил Барко в сравнении с Титовым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко не идет ни в какое сравнение с тем же Титовым. Все им восхищаются, но Барко – это половина Титова. Зачем нам этот маленький аргентинец, который занимается самолюбованием и беготней с мячом, а не совершает полезные действия?

Нашим клубам надо искать титовых, гавриловых и черенковых среди наших ребят, а не платить огромные деньги за непонятно кого. Но ладно, Барко хотя бы на поле выходит.

Хотя он торчал себе в Аргентине, где на него никто не обращал внимания. Если бы он был настоящей звездой, то вряд ли бы до такого возраста сидел в Аргентине», – сказал Червиченко.