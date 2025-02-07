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Червиченко оценил Барко в сравнении с Титовым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко не идет ни в какое сравнение с тем же Титовым. Все им восхищаются, но Барко – это половина Титова. Зачем нам этот маленький аргентинец, который занимается самолюбованием и беготней с мячом, а не совершает полезные действия?

Нашим клубам надо искать титовых, гавриловых и черенковых среди наших ребят, а не платить огромные деньги за непонятно кого. Но ладно, Барко хотя бы на поле выходит.

Хотя он торчал себе в Аргентине, где на него никто не обращал внимания. Если бы он был настоящей звездой, то вряд ли бы до такого возраста сидел в Аргентине», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» купил 25-летнего Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро 25 июля прошлого года.
  • Аргентинец провел за московский клуб 22 матча, забил 9 голов, отдал 6 передач.
  • Егор Титов выступал за «Спартак» в 1992–2008 годах.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (5)
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fakeid
1738913868
с последним согласен. латиносы растят игроков на продажу. и если тебе уже 21+, и не уехал в европу - то становишься второсортным. либо лидером команды, которого не хотят отпускать, но это уже редкость.
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NewLife
1738914257
Бомбардир, ты стал червивым)
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...короче
1738914463
...грёбаный жирный опарыш...
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FROLL007
1738917151
Пару вёдер бромантана Барко и он будет как Титов.
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алдан2014
1738920097
Что он несёт? Это разностилевые игроки. Титова можно было сравнить с Алексом,но опять же это всё разные школы футбола
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