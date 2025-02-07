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  • В клубе Роналду высказались об участии в турнире с командами РПЛ

В клубе Роналду высказались об участии в турнире с командами РПЛ

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте высказался о возможности участия клуба в Братском кубке летом этого года.

«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия – большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность.

Для того, чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре «Аль-Насра», подобрать подходящее время и условия для этого», – сказал Дюранте.

  • Ранее председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, принять участие в Братском кубке.
  • Помимо бело-голубых в Братском кубке принимает участие ЦСКА.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, также ведутся переговоры с «Сантосом», в котором выступает известный бразильский нападающий Неймар.
  • В июле прошлого года в Братском кубке помимо «Динамо» и ЦСКА выступили сербские «Партизан» и ОФК.

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Источник: РИА «Новости»

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Комментарии (5)
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aldo conte
1738911078
Откуда у "Динамо" деньги? А куда наше солнце (Зенька) смотрит? Вот кто должен заманивать богатеньких арабов соблазнительными предложениями насчет коммерческих турниров.
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BRO_football
1738935058
А смысл? Уверен, Роналду в этом турнире на поле не выйдет. Он уже старый, не дай бог травму получит.
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