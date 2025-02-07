В клубе Роналду высказались об участии в турнире с командами РПЛ

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте высказался о возможности участия клуба в Братском кубке летом этого года.

«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия – большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность.

Для того, чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре «Аль-Насра», подобрать подходящее время и условия для этого», – сказал Дюранте.