В клубе Роналду высказались об участии в турнире с командами РПЛ

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте высказался о возможности участия клуба в Братском кубке летом этого года.
«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия – большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность.
Для того, чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре «Аль-Насра», подобрать подходящее время и условия для этого», – сказал Дюранте.
- Ранее председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, принять участие в Братском кубке.
- Помимо бело-голубых в Братском кубке принимает участие ЦСКА.
- По данным журналиста Ивана Карпова, также ведутся переговоры с «Сантосом», в котором выступает известный бразильский нападающий Неймар.
- В июле прошлого года в Братском кубке помимо «Динамо» и ЦСКА выступили сербские «Партизан» и ОФК.