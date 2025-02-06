Юран назвал сильнейшего футболиста, с которым играл

Бывший форвард сборной России Сергей Юран выделил сильнейших футболистов, с которыми пересекался.

«Сильнейшим футболистом, с которым я играл и кто был моим партнером по команде, назову бывшего полузащитника сборной Португалии Руя Кошту. Мы вместе с португальцем выступали за «Бенфику», сейчас он является президентом лиссабонского клуба.

А самым сильным игроком, против которого я играл, считаю экс-защитника сборной Италии Паоло Мальдини. Против итальянца всегда было непросто действовать на футбольном поле, но я как-то справлялся. (Смеется.) Кстати, они вместе с Руем Коштой играли в составе того великого «Милана», – сказал Юран.