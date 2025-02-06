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Юран назвал сильнейшего футболиста, с которым играл

Бывший форвард сборной России Сергей Юран выделил сильнейших футболистов, с которыми пересекался.

«Сильнейшим футболистом, с которым я играл и кто был моим партнером по команде, назову бывшего полузащитника сборной Португалии Руя Кошту. Мы вместе с португальцем выступали за «Бенфику», сейчас он является президентом лиссабонского клуба.

А самым сильным игроком, против которого я играл, считаю экс-защитника сборной Италии Паоло Мальдини. Против итальянца всегда было непросто действовать на футбольном поле, но я как-то справлялся. (Смеется.) Кстати, они вместе с Руем Коштой играли в составе того великого «Милана», – сказал Юран.

  • Юран был в «Бенфике» в 1991-1994 годах.
  • С командой он брал чемпионство.
  • Сейчас Юран – безработный тренер.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 22:42
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Комментарии (3)
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VPERDIV SPARTAK
1738871555
Только Юран справлялся)
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БАЗАРА НЕТ
1738904518
Мостовой)
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subbotaspartak
1738906514
"Я лёжа жму 150"... -- В.С. Высоцкий
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