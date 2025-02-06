Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какую сумму «Ботафого» предлагал «Динамо» за Бителло

Стало известно, какую сумму «Ботафого» предлагал «Динамо» за Бителло

«Ботафого» предлагал «Динамо» за трансфер атакующего полузащитника Бителло 4 миллиона евро плюс еще 14 миллионов, которые были бы выплачены в течение четырех лет.

Такой вариант категорически не устроил москвичей, которые хотят 10 миллионов евро сразу и еще 8 в течение года. Изначально бразильцы вообще хотели растянуть выплаты на 5 лет, но в итоге подвинулись лишь на год.

«Ботафого» хотел договориться, сигналы об этом поступали и после возвращения Бителло. Поэтому пока с недоверием оцениваю новости об их полном выходе из переговоров. В «Динамо» такой информации нет. Впрочем, как и нового предложения.

Москвичи готовы обсуждать трансфер этого футболиста и с другими клубами. Тем более сейчас, когда он при команде, а не где-то в Бразилии. Кстати, вопросов к нему по тренировкам и самоотдаче нет, Бителло добросовестно выполняет задания тренера», – написал журналист Иван Карпов.

  • 25-летний Бителло провел 21 матч за «Динамо» в этом сезоне, забил 1 гол, отдал 10 передач.
  • Игрок пропустил часть зимних сборов бело-голубых, задержавшись в Бразилии.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Новости по теме
«Ботафого» отказался от подписания Бителло 3
Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу 19
Жирков назвал проблемой для «Зенита» уход бразильцев 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.02.2025 17:42
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TIMOTHY
1738854341
Туманят
Ответить
Интерес
1738856586
...советская малина врагу сказала :НЕТ!
Ответить
FCSpartakM
1738856700
хотели сыграть на капризах Бителло.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 