Стало известно, какую сумму «Ботафого» предлагал «Динамо» за Бителло

«Ботафого» предлагал «Динамо» за трансфер атакующего полузащитника Бителло 4 миллиона евро плюс еще 14 миллионов, которые были бы выплачены в течение четырех лет.

Такой вариант категорически не устроил москвичей, которые хотят 10 миллионов евро сразу и еще 8 в течение года. Изначально бразильцы вообще хотели растянуть выплаты на 5 лет, но в итоге подвинулись лишь на год.

«Ботафого» хотел договориться, сигналы об этом поступали и после возвращения Бителло. Поэтому пока с недоверием оцениваю новости об их полном выходе из переговоров. В «Динамо» такой информации нет. Впрочем, как и нового предложения.

Москвичи готовы обсуждать трансфер этого футболиста и с другими клубами. Тем более сейчас, когда он при команде, а не где-то в Бразилии. Кстати, вопросов к нему по тренировкам и самоотдаче нет, Бителло добросовестно выполняет задания тренера», – написал журналист Иван Карпов.