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«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по Уэсли

«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по трансферу защитника Уэсли. Петербуржцы предлагали за игрока 30 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

«Бразильцы не намерены отпускать своего игрока до конца сезона в Южной Америке. К тому же, к Уэсли есть интерес от клубов английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, и он больше желает перейти в Европу с возможностью играть в Лиге Чемпионов», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

  • Контракт 21-летнего Уэсли с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • В прошлом году бразилец провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи. В 2025-м Уэсли принял участие в 2 встречах за «Фламенго».

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Источник: Sport24

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06.02.2025 16:03
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