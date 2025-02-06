«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по Уэсли

«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по трансферу защитника Уэсли. Петербуржцы предлагали за игрока 30 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

«Бразильцы не намерены отпускать своего игрока до конца сезона в Южной Америке. К тому же, к Уэсли есть интерес от клубов английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, и он больше желает перейти в Европу с возможностью играть в Лиге Чемпионов», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.