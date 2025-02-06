Роналду рассказал, каково быть знаменитым

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что ему не нужно хвастаться, так как цифры не обманывают.

«Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану.

Зачем мне думать о чем-то невозможном, вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка.

Цифры, в футболе и за его пределами, не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что правда», – сказал Роналду.