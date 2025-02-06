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Моцарт: «В «Спартаке» меня превратили в изгоя»

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт подробно рассказал об уходе из клуба в 2009 году.

– Худший момент в карьере – отстранение от тренировок с основой «Спартака». Я был один, было холодно. Два очень тяжелых месяца. Я вообще не понимал, почему со мной так поступили.

– Это было в 2009-м?

– Да. Я договорился о расторжении контракта. По нему мне еще оставалось три года. Но мешала травма колена, да и Лаудруп на меня не рассчитывал.

– Почему травма так повлияла на решение?

– Повреждение было слишком уж непростое. Я больше не мог играть на синтетике – а в то время нашим домашним стадионом были «Лужники».

В общем, гендиректор Валерий Карпин сообщил, что лучшим вариантом для клуба станет расставание со мной. Согласиться я не мог только с одним.

– С отстранением?

– Представьте: меня два месяца заставляли тренироваться отдельно от первой команды. Я со своими игроками так не поступаю. Я многое сделал для «Спартака» за эти три с половиной года, забивал важные голы. Поэтому, полагаю, Карпин мог бы решить проблему по-другому.

– Как, например?

– Я бы мог тренироваться сразу после основы. Или что-то в этом роде. Не надо было создавать такие неудобства, чтобы заставить меня расторгнуть контракт. Пришли бы к соглашению, не превращая меня в изгоя.

– Вы пытались поговорить с Карпиным об этой ситуации?

– Да. Но это ведь было решение клуба, спущенное сверху. Карпин сказал, что со мной хотят расстаться, что «Спартаку» я больше не нужен. В итоге я уехал в Бразилию. Но, пожалуй, это худшее, что случилось в моей карьере. До сих пор жалею, что тогда ушел из «Спартака» – да еще и таким образом. Оглядываясь назад, думаю: вернулся бы в прошлое – предпочел бы остаться еще хотя бы на год-два.

  • Моцарт был в «Спартаке» в 2005-2009 годах.
  • Бразилец провел за москвичей в РПЛ 68 матчей, забил 7 голов.
  • Сейчас Моцарт тренирует клуб бразильской Серии В «Коритиба».

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Источник: Sport24

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06.02.2025 10:34
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Комментарии (8)
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1738827673
Последние слова свидетельствуют о том,что больше таких денег,как в России,в "Спартаке",он получить не смог,о чём будет сожалеть до конца дней своих! Ты не Моцарт,ты-Сальери...
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TIMOTHY
1738830093
Лукойл щедрая душонка
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alefreddy
1738833021
но ведь сам захотел уйти
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Айболид
1738924887
Известная схема , прошёл через Спартак - стал изгоем .
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