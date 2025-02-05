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  • Рабинер извинился перед Роналду в его юбилей: «Прости и спасибо за все»

Рабинер извинился перед Роналду в его юбилей: «Прости и спасибо за все»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост в честь дня рождения Криштиану Роналду.

«Сегодня 40 лет великому футболисту Криштиану Роналду.

Большинство знает, что я – безусловный поклонник Лео Месси и мальчишеский восторг испытываю именно от футбола аргентинца. Но это не означает, что к его вечному оппоненту отношусь без уважения, которое португалец, несомненно, заслуживает. Роналду ведь и Месси делал лучше, а их соперничество подняло футбол и интерес к нему на другую ступень.

Совершенство ведь куется как раз в конкуренции, а не когда ты – один-единственный и неоспоримый. И без споров – неинтересно. Вот был бы Лео один – разве было бы все это так увлекательно? Выходили бы на поле в матчах «Барселоны» и «Реала» не Месси против Роналду, а Месси против... «сливочных», без какой-то магической фигуры, короля среди королей, – разве до такой степени все сходили бы от этого с ума? Это ведь был дуализм командного и индивидуального. Два в одном. Какая-то матрешка футбольного великолепия.

В моем понимании, пример Криштиану, человека без сверхъестественного таланта (какой есть у того же Месси), который сделал себя сам, вдохновил огромное количество юных и молодых спортсменов по всему миру. И они, будь то футболисты, хоккеисты и другие, начали самозабвенно работать над собой и своим телом.

Кто-то скажет, что Роналду в карьере повезло с «МЮ» и «Реалом» в их самые что ни на есть звездные времена – с сэром Алексом у первых, с праймовым Жозе и Зиданом у вторых. Может, и так. Но Кришу никто такого будущего не гарантировал, он не родился с трофеем Лиги чемпионов в руках. Когда ты растешь на Мадейре в семье папы-садовника и мамы-повара и начинаешь карьеру в «Спортинге», это совершенно не гарантирует, что ты станешь... Криштиану.

И, хотя я с этим никогда до конца не смирюсь, Криш смог сделать так, чтобы фамилия Ronaldo у большинства стала ассоциироваться не с невероятным бразильским Феноменом (которого у нас называли Зубастиком), а с ним.

При всей любви к Месси я и к Криштиану не могу не относиться чуть-чуть по-особенному, потому что был на стадионе, в Лужниках, в тот майский день 2008 года, когда он выиграл свою первую Лигу чемпионов. Забив с игры и не забив в серии пенальти. Но, к его счастью, поскользнулся Терри. А не иди тогда в Москве тот сильнейший дождь, не будь мокрым газон – кто знает, в случае, если бы его промах стал решающим, как бы это по нему ударило, как бы сложилась его судьба?

Но футбол, как и история, не знают сослагательного наклонения. «Юнайтед» выиграл – и Роналду продолжил путь к величию.

Он продолжает играть, в том числе за сборную, в которой забивает и забивает. Это еще один знак его фантастического профессионализма, и по-другому, с учетом его отношения к собственному организму, наверное, и не могло быть.

С юбилеем, Криштиану! Спасибо за всe. Забей ту тысячу голов, к которой ты так стремишься. А может, и выиграй в следующем году Кубок мира. После 2022-го, когда это уже сделал Лео, – можно.

И хорошего тебе послеигрового будущего, легкой адаптации к новой жизни. Это очень непросто и очень важно.

И прости, хоть ты и не подозреваешь о моем существовании, что я критиковал тебя и где-то не оценивал по достоинству.

Просто тебе не повезло играть в одну эпоху с Месси.

Или – повезло?..» – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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05.02.2025 20:22
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Комментарии (2)
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fakeid
1738777648
да этот алкаш-графоман когда-нибудь заткнётся?
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Прокс
1738822294
Шломо езжай в Иерусалим!!!!
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