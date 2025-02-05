Аршавин высказался о будущем 40-летнего Роналду

Андрей Аршавин считает, что Криштиану Роналду будет связан с Саудовской Аравией и после завершения карьеры.
- Сегодня португальцу исполнилось 40 лет.
- В январе он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года.
- Роналду забил 923 гола за профессиональную карьеру.
«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудитов, все сделано правильно.
Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», – сказал Аршавин.