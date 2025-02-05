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Аршавин высказался о будущем 40-летнего Роналду

Андрей Аршавин считает, что Криштиану Роналду будет связан с Саудовской Аравией и после завершения карьеры.

  • Сегодня португальцу исполнилось 40 лет.
  • В январе он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года.
  • Роналду забил 923 гола за профессиональную карьеру.

«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудитов, все сделано правильно.

Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 19:19
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1738774670
Если бы Андрей Сергеевич свою ленивую жопу побыстрее по полю передвигал, глядишь тоже был бы Великим..))
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