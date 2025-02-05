В «Зените» отреагировали на новость про переговоры о возвращении Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу слухов о возвращении Малкома.

Сообщалось о желании футболиста вернуться в петербургский клуб.

«Зенит» якобы вел переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе бразильского вингера, но безуспешно.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал Медведев.