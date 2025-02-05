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  • В «Зените» отреагировали на новость про переговоры о возвращении Малкома

В «Зените» отреагировали на новость про переговоры о возвращении Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу слухов о возвращении Малкома.

  • Сообщалось о желании футболиста вернуться в петербургский клуб.
  • «Зенит» якобы вел переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе бразильского вингера, но безуспешно.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал Медведев.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: ТАСС

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05.02.2025 14:50
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Комментарии (7)
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Project Бабангида
1738757648
в Неву два раза не войдёшь. будь ты хоть Малкомом.....яйца колом
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...короче
1738758644
...Луна-то, как раз и ближе всех космических тел к матушке нашей Земле, астроном-Медведушко!...
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Myasko
1738761234
Медведев-последний человек,которого слушать надо. У него всегда- неправда, чушь, не соответствует действительности
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Номэд
1738763414
Гендир питорчан не в курсе, что в помойке происходит. Поэтому всегда всё отрицает. Надо у двуликого ануса семеныча спрашивать, он всегда на связи с сельдереем.
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alefreddy
1738765663
арабы денег немалых запросили отсюда и Луна засветила
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