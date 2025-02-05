В «Зените» отреагировали на новость про переговоры о возвращении Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу слухов о возвращении Малкома.
- Сообщалось о желании футболиста вернуться в петербургский клуб.
- «Зенит» якобы вел переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе бразильского вингера, но безуспешно.
«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал Медведев.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.