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Промес назвал символическую сборную РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес определил символическую сборную из игроков, с которыми он пересекался в РПЛ.

Вратарь: Артем Ребров.

Защитники: Андрей Ещенков, Сальваторе Боккетти, Руслан Литвинов, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Алексей Миранчук.

Нападающие: Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Дзюба.

  • Промес сейчас выступает за эмиратский «Юнайтед ФК». Он забил за клуб из Дубая 7 мячей в Первом дивизионе ОАЭ.
  • Нидерландский вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.

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Источник: телеграм-канал «Родины»

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05.02.2025 12:33
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Комментарии (8)
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1738748428
НЕ смешно.Выйди из наркотической зависимости и составь новую по трезвлянке.
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Цугундeр
1738750870
Обширная клиентура..)
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...короче
1738751518
...ну, кого вспомнил, того и назвал - первых одиннадцать)...
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Айболид
1738754867
Символическая сборная ..... "Спартака".
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BoevStas1
1738761405
Ну если они все будут одновременно в лучшей форме,то не поспоришь!))Ну Литвинов конечно очень не нравится последнее время.
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