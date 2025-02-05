Промес назвал символическую сборную РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес определил символическую сборную из игроков, с которыми он пересекался в РПЛ.
Вратарь: Артем Ребров.
Защитники: Андрей Ещенков, Сальваторе Боккетти, Руслан Литвинов, Дмитрий Комбаров.
Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Алексей Миранчук.
Нападающие: Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Дзюба.
- Промес сейчас выступает за эмиратский «Юнайтед ФК». Он забил за клуб из Дубая 7 мячей в Первом дивизионе ОАЭ.
- Нидерландский вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.