Промес назвал символическую сборную РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес определил символическую сборную из игроков, с которыми он пересекался в РПЛ.

Вратарь: Артем Ребров.

Защитники: Андрей Ещенков, Сальваторе Боккетти, Руслан Литвинов, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Алексей Миранчук.

Нападающие: Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Дзюба.