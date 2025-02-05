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Мостовой высказался о крупном штрафе Дзюбы за интервью

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение РФС оштрафовать Артема Дзюбу. Форвард «Акрона» получил штраф в размере 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ».

«Не исключаю, что после такого решения футболисты могут менее охотно давать интервью. Хотя и за то, что не общаешься с журналистами, тоже можно получить.

Сумму комментировать не могу, комитет сам ее назначает, но Артем определенно не обеднеет. Мы с ним в один день родились, похожи с ним в том числе открытостью в общении. Но я старше Артема, могу по своему опыту сказать, что таким людям непросто приходится после завершения карьеры», – сказал Мостовой.

  • Дзюба в интервью критиковал отдельных сотрудников «Локо».
  • Клуб подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансным высказываниям бывшего игрока.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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05.02.2025 09:43
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Комментарии (5)
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VPERDIV SPARTAK
1738740037
Беспредельщики
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Интерес
1738741669
ПЕревод:"Меня не берут в тренеры!".
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SLADE2019
1738747463
Вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации, в данном случае исключительно деловой репутации, должен решаться в суде. Причем здесь РФС? Мрак какой то. При всем уважении к Локомотиву.
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subbotaspartak
1738749227
Ах мать их етить! За базаром буду следить!...
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