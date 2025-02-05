Мостовой высказался о крупном штрафе Дзюбы за интервью

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение РФС оштрафовать Артема Дзюбу. Форвард «Акрона» получил штраф в размере 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ».

«Не исключаю, что после такого решения футболисты могут менее охотно давать интервью. Хотя и за то, что не общаешься с журналистами, тоже можно получить.

Сумму комментировать не могу, комитет сам ее назначает, но Артем определенно не обеднеет. Мы с ним в один день родились, похожи с ним в том числе открытостью в общении. Но я старше Артема, могу по своему опыту сказать, что таким людям непросто приходится после завершения карьеры», – сказал Мостовой.