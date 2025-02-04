Реакция «Локомотива» на штраф Дзюбы за интервью о клубе

Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий насчет вердикта комитета по этике РФС по делу Артема Дзюбы.

Футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ».

В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локо».

Клуб подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансным высказываниям бывшего игрока.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации.

Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе – не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова – существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо.

На это и указал в своем вердикте комитет по этике РФС», – говорится в заявлении «Локо».