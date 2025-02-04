Роналду объяснил, как он изменил футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что своей карьерой смог изменить футбол.

По мнению 39-летнего португальца, он сделал модным профессионализм.

«Я очень хорошо осознаю это, особенно в плане физического восстановления. Это крайне важно – это моя философия. Я изменил представление многих футболистов.

Я имею собственное представление о футболе с максимальными требованиями. Например, сейчас я решил меньше тренироваться, сосредоточившись на конкретных упражнениях, потому что я уже не могу восстанавливаться, как 20-летний», – рассказал форвард.