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Роналду объяснил, как он изменил футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что своей карьерой смог изменить футбол.

По мнению 39-летнего португальца, он сделал модным профессионализм.

«Я очень хорошо осознаю это, особенно в плане физического восстановления. Это крайне важно – это моя философия. Я изменил представление многих футболистов.

Я имею собственное представление о футболе с максимальными требованиями. Например, сейчас я решил меньше тренироваться, сосредоточившись на конкретных упражнениях, потому что я уже не могу восстанавливаться, как 20-летний», – рассказал форвард.

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Источник: AS

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04.02.2025 23:11
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1738702066
Играй подольше. **
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BlackMurder34
1738721797
Как бы, я не переваривал Роналду и Месси, ценить , уважать их место в футболе, совесть не позволяет
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