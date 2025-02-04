Роналду – о критиках и хейтерах: «Они мне завидуют»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает негатив в свой адрес проявлением зависти.

«Как мнение журналиста изменит мою жизнь? С возрастом становишься более спокойным и перестаешь придавать значение таким людям, потому что это не стоит внимания.

На меня это не влияет. Они меня не знают, они мне завидуют. Мое положение всегда вызывает много зависти, и у меня есть еще больше аспектов, которые усиливают это чувство. Так будет всегда.

Мне важно жить ради тех, кто меня любит – фанатов, семьи», – сказал 39-летний португалец.