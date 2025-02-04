Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о будущем полузащитника Бителло.
- Бразилец не вернулся вовремя из отпуска.
- В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.
- Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
«С Бителло мы пообщались. Что сказал – не скажу. Но я на него рассчитываю.
В матчах Зимнего кубка он будет задействован. Сегодня [в игре с «Краснодаром»] – это не дисциплинарные меры», – сказал Личка.