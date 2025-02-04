Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о будущем полузащитника Бителло.

  • Бразилец не вернулся вовремя из отпуска.
  • В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.
  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

«С Бителло мы пообщались. Что сказал – не скажу. Но я на него рассчитываю.

В матчах Зимнего кубка он будет задействован. Сегодня [в игре с «Краснодаром»] – это не дисциплинарные меры», – сказал Личка.

Новости по теме
Агент Барбоза высказался о будущем Бителло в «Динамо»
Стало известно, какую сумму «Ботафого» предлагал «Динамо» за Бителло 3
Корнеев посоветовал «Динамо» прочистить голову Бителло 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 19:58
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R!Go
1738689714
Продать бы пока есть спрос, ибо свободным агентом уйдет, как это бывает в 70% трансферах рпл
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 