Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о будущем полузащитника Бителло.

Бразилец не вернулся вовремя из отпуска.

В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

«С Бителло мы пообщались. Что сказал – не скажу. Но я на него рассчитываю.

В матчах Зимнего кубка он будет задействован. Сегодня [в игре с «Краснодаром»] – это не дисциплинарные меры», – сказал Личка.