В комитете по этике объяснили наказание Дзюбы за интервью «Матч ТВ»

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов дал комментарий по поводу денежного штрафа для Артема Дзюбы.

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артема Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст интервью, а также лингвистическую экспертизу представленную вместе с обращением.

На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола.

Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей», – объяснил Стукалов.