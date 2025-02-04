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  • В комитете по этике объяснили наказание Дзюбы за интервью «Матч ТВ»

В комитете по этике объяснили наказание Дзюбы за интервью «Матч ТВ»

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов дал комментарий по поводу денежного штрафа для Артема Дзюбы.

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артема Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст интервью, а также лингвистическую экспертизу представленную вместе с обращением.

На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола.

Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей», – объяснил Стукалов.

  • Дело рассматривалось по обращению президента РПЛ Александра Алаева.
  • «Локомотив» подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансным высказываниям бывшего игрока.
  • В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локо». В клубе сочли эти слова оскорбительными.

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Источник: сайт РФС

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04.02.2025 18:57
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Комментарии (18)
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...короче
1738685212
...Бомбер, поздравляю! У нас с тобой сегодня рекорд. Менее, чем за сутки, в три захода, ты списал с меня 400 баллов. Но мы с тобой не остановимся на этом, я так понимаю?)...
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R!Go
1738685346
Интересно на сколько оштрафуют Кокорина?!
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fakeid
1738686661
"умоляющие деловую репутацию" хм. в источнике написано верно. видимо, исправили. а здесь даже не читают, что копируют.
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Цугундeр
1738687702
Сколько Волка не штрафуй,всё равно.....)
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FWSPM
1738703375
за правду пострадал болезный
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Аналитик77
1738707345
Кому в итоге деньги ? Локо ? Или в казну как при обычных штрафах ?
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Борис34684
1738739199
Всем рты не заткнете и не запугаете штрафами. А Дзюба молодец, как пацан что в голове то и на языке, ещё что нибудь сморозит.
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Сельмаш 74
1738826537
Рукаку как был дэбилом так и остался))
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