Семин оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Юрий Семин порассуждал о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».
«Это дело «Спартака», считают они нужным возвращать Квинси или нет. Поднимать эту дискуссию я не вижу смысла.
Может ли Промес усилить «Спартак»? Не могу сказать, я же его не видел, не слежу за тем, как он сейчас играет в Эмиратах.
Если бы Промес был в своих старых кондициях, то усилил бы «Спартак», а сейчас непонятно», – заявил Семин.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.