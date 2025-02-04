Семин оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Юрий Семин порассуждал о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Это дело «Спартака», считают они нужным возвращать Квинси или нет. Поднимать эту дискуссию я не вижу смысла.

Может ли Промес усилить «Спартак»? Не могу сказать, я же его не видел, не слежу за тем, как он сейчас играет в Эмиратах.

Если бы Промес был в своих старых кондициях, то усилил бы «Спартак», а сейчас непонятно», – заявил Семин.