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  • Семин оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Семин оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Юрий Семин порассуждал о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Это дело «Спартака», считают они нужным возвращать Квинси или нет. Поднимать эту дискуссию я не вижу смысла.

Может ли Промес усилить «Спартак»? Не могу сказать, я же его не видел, не слежу за тем, как он сейчас играет в Эмиратах.

Если бы Промес был в своих старых кондициях, то усилил бы «Спартак», а сейчас непонятно», – заявил Семин.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 18:47
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Комментарии (8)
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R!Go
1738684706
Погба не брат Промесу??
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subbotaspartak
1738685356
Задолбали своими обсуждениями, уже хочется сказать, чтоб он вернулся всем назло
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Странник 09
1738689007
Свободу Квинси Промесу
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БАЗАРА НЕТ
1738696718
Посадят его у нас на 20 ку
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Константин-Шапкин-google
1738822284
Это дело Спартака. И этим всё сказано! Палыч правильно говорит
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