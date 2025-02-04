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  • Мостовой сказал, в каком году у Роналду украли «Золотой мяч»

Мостовой сказал, в каком году у Роналду украли «Золотой мяч»

Александр Мостовой отреагировал на слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

  • Форвард «Аль-Насра» заявил, что Винисиус Жуниор должен был брать награду в 2024 году.
  • Также португалец отметил, что ему тоже несправедливо не вручали «Золотой мяч»: «Я испытал это чувство дважды».

«Золотой мяч» есть «Золотой мяч». Он всегда был, есть и будет. Другое дело, что было несколько случаев, когда награду вручали несправедливо.

Я сразу сказал, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч». И сейчас Криштиану говорит тоже самое. Видимо в УЕФА есть какие-то закулисные игры, потому что бразилец должен был выиграть награду.

У португальца тоже был такой случай. Ведь не Модрич, а Роналду должен был получить «Золотой мяч» в 2018 году. Однозначно. В том сезоне Криштиану забил 50 голов, а Лука – три. Но выбрали почему-то хорвата», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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04.02.2025 16:16
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Комментарии (11)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1738675685
Там у Месси половина наград таких, так что ничего страшного, если и у Модрича одна такая будет. ) 
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fakeid
1738676537
в 2018 был ЧМ, и роналду вместе с месси вылетели из турнира в один день. вроде в 1/8. а модрич своих дотащил до финала, совершив невозможное для небольшой страны.
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Алексей-К-google
1738734045
Может потому, что золотой мяч вручают ключевому футболист команд за которые он выступает, на клубом и на уровне национальной сборной, а не бомбардир, что большинство голов забивает с пенальти... Модрич заслужено победил!... Мостовой в очередной попытке лизнуть Роналду опу
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Берсамчук
1738743249
Ну это как с холандом в 2023 году. Холанд трудился а халявно получил гном
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СПОРТ 21 века
1738764988
Один проходимец как-то сказал: "в спорте сегодня решают букмекеры..." Может они решают и здесь. Хотя в ряд ли на это принимались закулисные ставки. Кстати, в этой номинации решают не простые люди, а специальная экспертиза. Теоретически она может быть предвзята и даже продвигать свои особые интересы в пользу общей семьи УЕФА
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