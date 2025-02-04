Мостовой сказал, в каком году у Роналду украли «Золотой мяч»

Александр Мостовой отреагировал на слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

Форвард «Аль-Насра» заявил, что Винисиус Жуниор должен был брать награду в 2024 году.

Также португалец отметил, что ему тоже несправедливо не вручали «Золотой мяч»: «Я испытал это чувство дважды».

«Золотой мяч» есть «Золотой мяч». Он всегда был, есть и будет. Другое дело, что было несколько случаев, когда награду вручали несправедливо.

Я сразу сказал, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч». И сейчас Криштиану говорит тоже самое. Видимо в УЕФА есть какие-то закулисные игры, потому что бразилец должен был выиграть награду.

У португальца тоже был такой случай. Ведь не Модрич, а Роналду должен был получить «Золотой мяч» в 2018 году. Однозначно. В том сезоне Криштиану забил 50 голов, а Лука – три. Но выбрали почему-то хорвата», – сказал Мостовой.