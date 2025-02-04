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  • Роналду объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотого мяча»

Роналду объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотого мяча»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что вингер «Реала» Винисиус заслуживал «Золотой мяч» в 2024 году.

«Я был удивлен. Считаю, что он должен был выиграть «Золотой мяч». Он выиграл Лигу чемпионов, делал разницу. Я был расстроен из-за Винисиуса. Он заслужил награду.

Я испытал это чувство дважды. Это заставляет чувствовать себя беспомощным. Но потом я понял... Ты не будешь ввязываться в битвы, в которых не победишь», – сказал Роналду.

  • Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
  • Роналду 18 раз номинириовался на «Золотой мяч», выиграл его 5 раз, 6 раз был вторым и 1 раз – третьим.

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Источник: Marca

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04.02.2025 10:30
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