Роналду объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотого мяча»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что вингер «Реала» Винисиус заслуживал «Золотой мяч» в 2024 году.
«Я был удивлен. Считаю, что он должен был выиграть «Золотой мяч». Он выиграл Лигу чемпионов, делал разницу. Я был расстроен из-за Винисиуса. Он заслужил награду.
Я испытал это чувство дважды. Это заставляет чувствовать себя беспомощным. Но потом я понял... Ты не будешь ввязываться в битвы, в которых не победишь», – сказал Роналду.
- Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
- Роналду 18 раз номинириовался на «Золотой мяч», выиграл его 5 раз, 6 раз был вторым и 1 раз – третьим.