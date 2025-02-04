Роналду сказал, каким должен быть идеальный тренер

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал ключевые качества идеального тренера.

«Он должен быть бывшим футболистом. Очень сложно добиться успеха, если ты не был в раздевалке.

Если вы посмотрите на историю, из 50 лучших 48 играли на профессиональном уровне.

У меня нет любимого тренера, я учился у всех. Но у меня были очень плохие тренеры, которые ни черта не понимают в футболе», – сказал 39-летний португалец.