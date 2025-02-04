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Роналду сказал, каким должен быть идеальный тренер

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал ключевые качества идеального тренера.

«Он должен быть бывшим футболистом. Очень сложно добиться успеха, если ты не был в раздевалке.

Если вы посмотрите на историю, из 50 лучших 48 играли на профессиональном уровне.

У меня нет любимого тренера, я учился у всех. Но у меня были очень плохие тренеры, которые ни черта не понимают в футболе», – сказал 39-летний португалец.

  • До «Аль-Насра» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
  • Он работал с Алексом Фергюсоном, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедином Зиданом и другими.

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Источник: AS

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04.02.2025 14:14
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Комментарии (4)
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fakeid
1738669538
через час царь скажет, что готов возглавить аль-наср. ведь он же играл в футбол, в отличие от абаскаля.
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Yegres
1738671068
Черчесова видеть хочет в Аль-Насре
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ScarlettOgusania
1738671163
"у меня были очень плохие тренеры, которые ни черта не понимают в футболе..." ...явный намек на Моуриньо, который не был бывшим футболистом...
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111ax
1738673462
явный намек на лысого из МЮ, не помню как его там, то ли тэн, то ли хаг
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