Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев рассказал о переживаниях после упущенного чемпионства

Мусаев рассказал о переживаниях после упущенного чемпионства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своих эмоциях после того, как команда не смогла выиграть чемпионат России сезона-2023/24.

«Опустошение… Знаете, мы понимали, что «Зенит» – фаворит в матче с «Ростовом». Я не знал, что «Ростов» выигрывал. И не знал, насколько легкий мяч второй пропустил «Ростов». Мне кажется, их вратарь из 20 таких ударов 19 отобьет, но в этот день не получилось. От этого были досада и обида, но уже после.

С «Динамо» получился суперэмоциональный матч, полный стадион, и когда я уже остыл, дома посмотрел обзор игру, только тогда понял, как мы были близко, и как это было рядом с нами. Увы, не получилось.

Игра складывалась сложно, мы хорошо провели 60 минут, но потом упустили инициативу после забитого гола. Мое внимание было на заменах, на подсказках. Если бы начал отвлекаться на «Зенит», мы бы пропустили, и все это не имело бы значение. И уже в компенсированное время я подошел к помощникам и узнал счет, видел, что все расстроенные сидят.

До этого я примерно понимал ситуацию по реакции стадиона, что «Ростов» в какой-то момент забил. Думаю, я правильно себя вел как главный тренер. Я же не мог повлиять на «Зенит» или «Ростов», мог повлиять только на игру своей команды, я ей должен заниматься, – сказал Мусаев.

  • По итогам предыдущего чемпионата «Краснодар» финишировал на 2-м месте, уступив «Зениту» одно очко.
  • В заключительном туре «быки» обыграли лидировавшее перед 30-м туром «Динамо» (1:0) и могли бы стать чемпионами, если бы «Зенит» не одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), забив победный гол за пять минут до конца встречи.

Новости по теме
«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году 9
Вратарь «Краснодара» выбыл примерно до конца сезона 6
Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо» 5
Источник: «ВсеПроСпорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 13:26
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1738669284
Там без тебя было есть кому влиять на события!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 