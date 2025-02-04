Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Каррера оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении в команду вингера Квинси Промеса.

«Квинси – топ-игрок, его качества не подлежат сомнению. Настоящий профи. Но я не знаю, в каком он сейчас состоянии, и готов ли он выкладываться также, как и раньше», – сказал Каррера.

  • Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК». Он забил за клуб из Дубая 7 мячей в Первом дивизионе ОАЭ.
  • Вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом» 7
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 13:14
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1738664947
"Только в связке со мной!",-сказал Каррера...
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1738665212
К чему такие ни о чем вью
Ответить
Cleaner
1738665733
Спартачи обсуждают вариант возвращения в клуб НАРКОТОРГОВЦА и ГОПНИКА. СТЫДНО за Спартак!!!...(((
Ответить
TIMOTHY
1738671590
Так и вьются все около трубы) заразы)
Ответить
ilich55
1738672324
Все и всегда готовы выкладываться также, как и раньше. Правда до окончательного подписания контракта. Далее имитация, импровизация, интервью СМИ, претензии к тренерскому штабу.... и клуб на распутье: толи в аренду отдать, толи с вещами на выход с выплатой неустойки.
Ответить
Прокс
1738680497
Хочет 3 кг к нам в страну притащить,естественно будет выкладываться!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 