Каррера оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении в команду вингера Квинси Промеса.
«Квинси – топ-игрок, его качества не подлежат сомнению. Настоящий профи. Но я не знаю, в каком он сейчас состоянии, и готов ли он выкладываться также, как и раньше», – сказал Каррера.
- Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК». Он забил за клуб из Дубая 7 мячей в Первом дивизионе ОАЭ.
- Вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах.