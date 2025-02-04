Каррера оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении в команду вингера Квинси Промеса.

«Квинси – топ-игрок, его качества не подлежат сомнению. Настоящий профи. Но я не знаю, в каком он сейчас состоянии, и готов ли он выкладываться также, как и раньше», – сказал Каррера.