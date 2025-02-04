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Козлов рассказал об отказе «Зениту»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, почему отказался возвращаться в «Зенит» летом прошлого года.

– Я знаю, что после прошлого сезона тебе звонил Сергей Семак. Как прошел тот разговор?

– Он говорил, что за мной внимательно следили, моя игра очень понравилась. Семак сказал, что хочет видеть меня на летних сборах. Я честно ответил, что благодарен и ему, и клубу, но переходить в «Зенит» нужно в другом статусе, чем у меня.

Я очень хочу вернуться в «Зенит», но уже как состоявшийся игрок, а не какой-то футболист с потенциалом. «Зенит» – это клуб про победы и кубки, картинка игры не так важна. И это же не плохо: даже если ты плохо играешь, но побеждаешь, потом все забудут, как ты играл.

«Зенит» делает все для победы, тратит много ресурсов, в том числе финансовых – в таких условиях молодому игроку тяжело заиграть.

– Мы разговариваем в момент, когда Салазар вот-вот перейдет в «Зенит», а Уэсли еще может доехать до Петербурга. Как ты воспринимаешь эти трансферы?

– Ровно так, как и сказал: это готовность пойти на очень большие затраты ради победы. Молодой игрок может тренироваться, где-то даже хорошо проявлять себя, но каждые полгода на его позицию может приехать игрок на три головы выше.

Думаю, отношение к легионерам, купленным за большие деньги, и к собственным воспитанникам немного отличается. Не только в «Зените» – в большинстве клубов мира. Если ты приобретаешь игрока за большие деньги, будешь ждать, когда он даст результат. Для того чтобы на позиции такого футболиста заиграл юный воспитанник, он должен быть на три головы выше. Это непросто.

– Или нереально?

– Очень-очень сложно.

  • «Краснодар» приобрел Козлова у «Балтики» за 1,25 миллиона евро.
  • В этом сезоне 20-летний игрок провел за «быков» 21 матч, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • «Балтика» купила хавбека у «Зенита» в январе 2024-го за 350 тысяч евро.
  • За основной состав петербуржцев Козлов провел 3 матча.

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Источник: Спортс''

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04.02.2025 12:54
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Комментарии (14)
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Айболид
1738663148
Зенит обойдётся без Козлов .
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WILDLING_HRUNDEL
1738665340
Все верно! Зенит топ клуб и уровень игроков должен быть высоким
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FROLL007
1738665388
Не дорос ты до Зенита.
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serhio80
1738669265
Пнх бмж сказал Данила)
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Semenycch
1738672880
Браво Данила, все верно рассуждает!
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Foxitkuban
1738735675
Все по делу. Зенит не про игру, а про результат, а парень играть хочет, расти, вырабатывать свой стиль. Молодец.
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