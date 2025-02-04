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Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру.

«Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: «Ему нужно еще 85». Мне это не нравится. Не нравится.

Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов... Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово.

Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе.

Все указывает на то, что мне бы этого хотелось этого достичь, но я и не зациклен на этом. Наступает момент, когда независимо от того, насколько хорошо или плохо ты справляешься, люди болтают и придумывают что-то», – сказал Роналду.

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Источник: Marca

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04.02.2025 11:30
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Комментарии (1)
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