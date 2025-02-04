Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру.
«Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: «Ему нужно еще 85». Мне это не нравится. Не нравится.
Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов... Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово.
Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе.
Все указывает на то, что мне бы этого хотелось этого достичь, но я и не зациклен на этом. Наступает момент, когда независимо от того, насколько хорошо или плохо ты справляешься, люди болтают и придумывают что-то», – сказал Роналду.
- Сейчас на счету Роналду 923 гола за карьеру.
- 39-летний форвард сборной Португалии также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».