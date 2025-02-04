Роналду сравнил соперничество с Месси с противостоянием гонщиков «Формулы 1»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси за звание лучшего игрока мира.
«Мы 15 лет делили сцену во время вручения наград и всегда хорошо ладили. Помню, как однажды я переводил его на английский, было забавно.
Он всегда хорошо относился ко мне, он защищал свои клуб и сборную, а я – свои.
Мы подпитывали друг друга, временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста», – сказал Роналду.
- Бразилец Айртон Сенна и француз Ален Прост были соперниками в гонках «Формулы 1» второй половины 1980-х–начала 1990-х годов.
- Роналду и Месси играли в одном чемпионате в 2009–2018 годах. Португалец выступал за «Реал», а аргентинец – за «Барселону».