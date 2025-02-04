Мостовой объяснил активность «Зенита» и «Спартака» на трансферном рынке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему среди топ-клубов РПЛ только два ведут активную работу на трансферном рынке.

«Почему никто кроме «Зенита» и «Спартака» не активен на трансферном рынке? «Зенит» мы не берeм вообще. «Зенит» может вести трансферную кампанию постоянно. У них есть очень много ресурсов. Поэтому здесь они стоят особняком.

«Спартак» так активен, потому что произошла смена спортивного директора. А когда в «Спартаке» это происходит, то сразу появляются покупки и продажи. Причeм, это часто бывает, мы уже не можем угнаться за количеством спортивных директоров. Поэтому всe так и происходит.

А остальные сидят, притихли. До какого числа у нас открыто трансферное окно? До 20 февраля? Давайте так: кто у нас обладает большими возможностями? ЦСКА вряд ли, «Локомотив» тоже. «Краснодар» обладает. Наверняка там кто-то появится, но там и так много иностранцев.

У «Динамо», вроде бы, и так неплохо всe. Может быть, одного приобретут. У них тоже много иностранцев. Вы не забывайте, что у всех этих команд, кроме «Локомотива», по 12-13 иностранцев. Это тоже всe-таки много. Поэтому всe так спокойно», – сказал Мостовой.