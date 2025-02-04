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  • Мостовой объяснил активность «Зенита» и «Спартака» на трансферном рынке

Мостовой объяснил активность «Зенита» и «Спартака» на трансферном рынке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему среди топ-клубов РПЛ только два ведут активную работу на трансферном рынке.

«Почему никто кроме «Зенита» и «Спартака» не активен на трансферном рынке? «Зенит» мы не берeм вообще. «Зенит» может вести трансферную кампанию постоянно. У них есть очень много ресурсов. Поэтому здесь они стоят особняком.

«Спартак» так активен, потому что произошла смена спортивного директора. А когда в «Спартаке» это происходит, то сразу появляются покупки и продажи. Причeм, это часто бывает, мы уже не можем угнаться за количеством спортивных директоров. Поэтому всe так и происходит.

А остальные сидят, притихли. До какого числа у нас открыто трансферное окно? До 20 февраля? Давайте так: кто у нас обладает большими возможностями? ЦСКА вряд ли, «Локомотив» тоже. «Краснодар» обладает. Наверняка там кто-то появится, но там и так много иностранцев.

У «Динамо», вроде бы, и так неплохо всe. Может быть, одного приобретут. У них тоже много иностранцев. Вы не забывайте, что у всех этих команд, кроме «Локомотива», по 12-13 иностранцев. Это тоже всe-таки много. Поэтому всe так спокойно», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» зимой приобрeл вингера Луиса Энрике из «Ботафого» и вернул из аренды защитника Ваню Дркушича. Петербургский клуб также собирается купить у «Браги» полузащитника Родриго Салазара.
  • «Спартак» приобрел вратаря Илью Помазуна у ЦСКА и продолжает работу по подписанию форварда «Ривер Плейт» Пабло Солари, полузащитника «Торино» Ивана Илича и нападающего Леви Гарсии из АЕКа.

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Источник: Metaratings.ru

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04.02.2025 08:30
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Комментарии (5)
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FROLL007
1738652087
Спиртяк, потратив 75 лямов в это трансферное окно и не продав никого попытается заскочить на 5 место, вместо своего 6.
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SLADE2019
1738658065
Некоторые специалисты, в частности Спорт-экспресса, склонны к выводу, что Спартак своей гиперактивностью, решил пойти ва-банк. Думаю, что действия руководителей, все-таки направлены на перспективу, а не на то, чтобы любыми способами стать чемпионами (в худшем случае вторыми). Чтобы отдать место приходящему легионеру, решили расстаться с защитником, значит нацелились на отечественную замену, играть то в защите надо.
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Интерес
1738659564
Просто цена на нефть и газ на мировых биржах стабильна,и даже имеет тенденцию к росту.
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