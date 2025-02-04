«Зенит» отказал европейским клубам в аренде защитника

Зимой несколько клубов из Серии А и Ла Лиги делали запрос в «Зенит» по аренде 25-летнего центрального защитника Вани Дркушича. Среди этих команд были «Верона» и «Севилья».

«Зенит» отказался отпускать защитника из-за недостатка игроков в обойме футболистов линии обороны.