«Зенит» отказал европейским клубам в аренде защитника

Зимой несколько клубов из Серии А и Ла Лиги делали запрос в «Зенит» по аренде 25-летнего центрального защитника Вани Дркушича. Среди этих команд были «Верона» и «Севилья».
«Зенит» отказался отпускать защитника из-за недостатка игроков в обойме футболистов линии обороны.
- Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
- Аренда была прервана досрочно – петербургский клуб 3 февраля сообщил о возвращении игрока.
- В этом сезоне 25-летний словенец провел 12 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.