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Ловчев: «В России есть только один хороший вратарь»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал трансфер в команду Ильи Помазуна.

  • 28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,2 миллиона евро.
  • Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

«Любой футболист приходит в новую команду для того, чтобы стать первым. Илья Помазун в «Урале» играл хорошо. В мои времена в «Спартаке» были великие вратари: Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, Александр Прохоров, потом – Ринат Дасаев и Станислав Черчесов. Сейчас в команде средненькие вратари. И у меня нет сомнений, что эту позицию надо укреплять. А есть ли у нас в стране сейчас хорошие вратари? Один только – Игорь Акинфеев, который уже в возрасте.

Помазун, конечно, способен выиграть конкуренцию у Александра Максименко. Он для этого и идет в «Спартак» – не для того же, чтобы сидеть в запасе. Но трудно сказать о том, как у него все сложится с новыми для себя защитниками. Ведь мы знаем, какой хороший вратарь Войцех Щесны, он играл во многих великих командах. А в «Барселоне» у него сейчас не все получается. Помазун в «Спартак» пришел, теперь ему все надо доказывать своей работой», – сказал Ловчев.

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Источник: «Р-Спорт»

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03.02.2025 20:29
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Комментарии (12)
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Krics
1738604570
А чем он хорош?
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zigbert
1738609274
По сути Ловчев так не назвал кто же сейчас лучший по его мнению вратарь в России.
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ss21
1738623904
На данный момент Латышонок дай бог ему здоровья. Ну и в первом пасе надо прибавлять.
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Макс_37RUS
1738624908
Всем спартачам салют
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BuenosArgentina
1738640773
Латышонок мне кажется лучший на сегодняшний день, при всем уважении к Акинфееву
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Qachkai
1738692049
В нашей стране был только один великий вратарь, это Лев Яшин.
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Igr-Rоmanyuta-google
1738776160
Не считаю Акинфеева лучшим .Просто человека РАСПИАРИЛИ
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