Ловчев: «В России есть только один хороший вратарь»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал трансфер в команду Ильи Помазуна.

28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.

Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,2 миллиона евро.

Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

«Любой футболист приходит в новую команду для того, чтобы стать первым. Илья Помазун в «Урале» играл хорошо. В мои времена в «Спартаке» были великие вратари: Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, Александр Прохоров, потом – Ринат Дасаев и Станислав Черчесов. Сейчас в команде средненькие вратари. И у меня нет сомнений, что эту позицию надо укреплять. А есть ли у нас в стране сейчас хорошие вратари? Один только – Игорь Акинфеев, который уже в возрасте.

Помазун, конечно, способен выиграть конкуренцию у Александра Максименко. Он для этого и идет в «Спартак» – не для того же, чтобы сидеть в запасе. Но трудно сказать о том, как у него все сложится с новыми для себя защитниками. Ведь мы знаем, какой хороший вратарь Войцех Щесны, он играл во многих великих командах. А в «Барселоне» у него сейчас не все получается. Помазун в «Спартак» пришел, теперь ему все надо доказывать своей работой», – сказал Ловчев.