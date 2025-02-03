Канчельскис заявил об уничтожении «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации в клубе.

Накануне «МЮ» проиграл в АПЛ «Кристал Пэлас» (0:2).

Манчестерцы идут на 13-м месте.

По ходу сезона команду возглавил Рубен Аморим.

«Американцы ничего не понимают в футболе и уничтожают «Манчестер Юнайтед». Как можно было в середине сезона поменять тренера? Рубен Аморим плохо знаком с этой командой. Не португалец же приглашал в клуб этих игроков, правильно? Только американский менеджмент мог сделать такую глупость. Просто нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги.

Сейчас также Тодд Боули рушит все, что строил в «Челси» россиянин Роман Абрамович. Роман Аркадьевич очень грамотно руководил лондонским клубом. Поэтому синие и выигрывали трофеи. А сейчас английские клубы попали под влияние американских бизнесменов, которые, повторюсь, имеют одну задачу – заработать деньги. Американцам плевать на футбол. А страдают в итоге болельщики.

Англичане критикуют американских владельцев и до сих пор поют песни про Романа Абрамовича? Конечно, если нет результата, фанаты не будут любить. Мало того, американцы на всем экономят, лишили обеда сотрудников клуба, не пускают легенду английского футбола сэра Алекса Фергюсона в раздевалку команды. Глупые люди!» – сказал Канчельскис.