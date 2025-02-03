Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какое прозвище он получил в Китае.
«У меня есть кличка, но не среди игроков, а среди болельщиков. Они меня называют «Ула». Для них самое известное слово из русского языка – это «ура». Они много смотрели наших патриотических фильмов.
Но «р» они не выговаривают, поэтому я для них «Ула», – сказал Слуцкий в эфире телеканала ТНТ.
- Тренер провел в Китае год.
- «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
- Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).