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Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какое прозвище он получил в Китае.

«У меня есть кличка, но не среди игроков, а среди болельщиков. Они меня называют «Ула». Для них самое известное слово из русского языка – это «ура». Они много смотрели наших патриотических фильмов.

Но «р» они не выговаривают, поэтому я для них «Ула», – сказал Слуцкий в эфире телеканала ТНТ.

  • Тренер провел в Китае год.
  • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
  • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).

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Источник: Sport24

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03.02.2025 14:50
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Комментарии (2)
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1738596113
Русское слово "ура",происшедшее из боевого клича монголов"хурра", будущей китайской правящей династии Юань.
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