Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не пользуется именами китайских футболистов.
«В чeм фишка самая крутая? В том, что их реальные имена я произнести не могу. И они мне с самого начала все дали никнеймы.
Например, когда мы приходим на пресс‑конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой‑то футболист?». Я не понимаю, о ком идeт речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе‑Дзе?» – сказал Слуцкий в эфире телеканала ТНТ.
- Тренер провел в Китае год.
- «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
- Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).