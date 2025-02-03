Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не пользуется именами китайских футболистов.

«В чeм фишка самая крутая? В том, что их реальные имена я произнести не могу. И они мне с самого начала все дали никнеймы.

Например, когда мы приходим на пресс‑конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой‑то футболист?». Я не понимаю, о ком идeт речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе‑Дзе?» – сказал Слуцкий в эфире телеканала ТНТ.