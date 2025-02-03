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  • Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков

Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не пользуется именами китайских футболистов.

«В чeм фишка самая крутая? В том, что их реальные имена я произнести не могу. И они мне с самого начала все дали никнеймы.

Например, когда мы приходим на пресс‑конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой‑то футболист?». Я не понимаю, о ком идeт речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе‑Дзе?» – сказал Слуцкий в эфире телеканала ТНТ.

  • Тренер провел в Китае год.
  • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
  • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).

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Источник: «Чемпионат»

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03.02.2025 10:44
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