Президент РПЛ отреагировал на жесткое оскорбление лиги Кокориным

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал жесткое высказывание Александра Кокорина.
- 33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
- Александр играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак».
- Сейчас футболист в кипрском «Арисе».
«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова – неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», – сказал Алаев.
Источник: ТАСС