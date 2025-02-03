Президент РПЛ отреагировал на жесткое оскорбление лиги Кокориным

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал жесткое высказывание Александра Кокорина.

33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».

Александр играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак».

Сейчас футболист в кипрском «Арисе».

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова – неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», – сказал Алаев.