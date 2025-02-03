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  • Президент РПЛ отреагировал на жесткое оскорбление лиги Кокориным

Президент РПЛ отреагировал на жесткое оскорбление лиги Кокориным

3 февраля 2025, 10:25
4

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал жесткое высказывание Александра Кокорина.

  • 33-летний Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • Александр играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак».
  • Сейчас футболист в кипрском «Арисе».

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова – неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», – сказал Алаев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Алаев Александр
Комментарии (4)
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nikkevin
1738569401
По факту, так то! Больше не смотрю наш чемпионат, смотреть не на что и не на кого, скучное пинание мяча ни мысли ни движения, бабки рубят околофутбольный люди, президенты там менеджеры, а футболисты без амбициозные марионетки, делают то малое что их просят, проиграть, позабивать, но вот не понимаю, почему это красиво нельзя делать? Стараться наверно надо, тренироваться, а зачем если и так платят не хило. Смотришь чемпионат Англии к примеру, там такие скорости, финты, такие комбинации показывают команды из нижней части таблицы - загляденье, шоу, а у нас лидеры и половину такого мастерства выдать не могут или не хотят. Жаль, в 2000х были надежды на развитее нашего футбола, но похоже отсутствие еврокубков убило его окончательно и на долго.
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SLADE2019
1738576704
А чем интересно г-н Алаев в молодежной сборной занимался?
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alp
1738584668
лучше бы посмотрел правде в глаза и согласился с мнением дегенерата... в конце концов - устами "младенца" глаголет истина
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