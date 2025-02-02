Тренер «Арсенала» сказал, сколько очков нужно набрать для завоевания титула в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал, что не успокоится, пока не выиграет крупный титул с лондонским клубом.

– У вас самый высокий процент побед в истории клуба среди тренеров – 60,07% в 268 матчах. Это лучше, чем у Венгера (57,98% при 1235 поражениях). О чем это говорит вам?

– О постоянстве. И это со временем становится самым сложным. Но это также говорит о том, что необходимо повышать уровень, потому что, несмотря на то, что это самый высокий показатель в нашей истории, сейчас его недостаточно. В другие времена с такими цифрами выигрывались титулы. Теперь – нет.

– Вы считаете конкуренцию такой высокой?

– Конечно. Раньше в АПЛ невозможно было набрать 95 или 100 очков. Теперь это реально. И если этого не сделать, у вас не будет шансов [на титул].

– В последние два года вы занимали второе место в Премьер-лиге. Будет ли ценно повторить это в третий раз, или это вас расстроит?

– Я просто не думаю об этом. Я не поднимаю этот вопрос. Я думаю только о процессе, а не о результате.

Снова стать вторыми? Ну, это зависит от того, с каким количеством [очков] мы это сделаем. То, что мы сделали в прошлом году и два года назад, было очень ценным, но это также съело меня изнутри, потому что я хочу побеждать всегда.

Ценю ли я то, что сегодня мы на втором месте после всего, что с нами произошло из-за травм и удалений? Ну да, я это очень ценю.

При обычных обстоятельствах с такими проблемами мы должны были бы отстать намного сильнее, а не быть вторыми, как сегодня. Если вы посмотрите на другие команды с таким количеством травм или с четырьмя удаленными игроками за такое же количество игровых минут, вы увидите, что они отстали больше.

И, смотрите, я не остановлюсь, пока не заполучу какой-нибудь крупный титул для этого клуба. «Арсенал» не прикасался к ним уже много лет. Подумайте об этом: все наши соперники выиграли Премьер-лигу или другие титулы за последние 10-15 лет. Но «Арсенал» – нет.

Мы пришли оттуда, откуда пришли, и это очень важно понимать. Попасть в «Челси», «Сити» или «Ливерпуль» с той структурой, которую они создавали много лет – не то же самое, что попасть в «Арсенал» пятилетней давности, который не собирался выигрывать титулы. Но я здесь для этого, чтобы снова победить. Меня будут судить только по этому.