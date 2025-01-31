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  • Губерниев ответил Кокорину на слова, что РПЛ – говно: «Александр – известный спец по говну»

Губерниев ответил Кокорину на слова, что РПЛ – говно: «Александр – известный спец по говну»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Александр Кокорин – известный специалист по говну. Спроси любого человека – тройка лучших футболистов всех времен и народов? Пеле, Марадона и Кокорин. Четвертый – Месси, пятый – Роналду. Думаю, хит-парад именно такой. Поэтому Кокорин, безусловно, имеет полное право говорить все, что он хочет.

Кокорин – человек, который не просто не воспользовался своим талантом, он является антииконой антистиля. Все, что человек может сделать не так, – вот это Кокорин. Абсолютно непотребное высказывание от человека, потенциал которого позволял быть достаточно высоко в футболе, но, поскольку он бестолковый, поэтому так и говорит. Вспоминая классику: клянусь гарнитуром генеральши Поповой, как он был бестолковым, так и остался», – сказал Губерниев.

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Источник: URA

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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1738341960
Нашёлся ещё один специалист, ответил.
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fakeid
1738342827
у губастого говноеда губерниева фамилия, если что, начинается на Г.
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