Непомнящий объяснил провальный дебют Хусанова за «Манчестер Сити»

Бывший тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий отреагировал на дебют Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).

В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.

Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

– У Хусанова случился казус во время дебюта. Он долго не играл, так что это объяснимо. Каждый центральный защитник должен несколько раз серьeзно ошибиться, чтобы не допустить этого потом.

– Во времена вашей работы в Узбекистане тоже были сильные защитники?

– У меня с этим как раз были проблемы. У меня было много ярких игроков атаки.