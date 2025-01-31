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  • Непомнящий объяснил провальный дебют Хусанова за «Манчестер Сити»

Непомнящий объяснил провальный дебют Хусанова за «Манчестер Сити»

Бывший тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий отреагировал на дебют Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

  • Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
  • В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.
  • Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

– У Хусанова случился казус во время дебюта. Он долго не играл, так что это объяснимо. Каждый центральный защитник должен несколько раз серьeзно ошибиться, чтобы не допустить этого потом.

– Во времена вашей работы в Узбекистане тоже были сильные защитники?

– У меня с этим как раз были проблемы. У меня было много ярких игроков атаки.

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Источник: Metaratings

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