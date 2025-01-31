Агент Барбоза высказался о стоимости Салазара для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятном переходе полузащитника «Браги» Родриго Салазара в «Зенит».
– Правда, ли что «Зенит» выиграл борьбу за Салазара у португальских грандов?
– Эта информация соответствует действительности. В Португалии тоже об этом писали. Думаю, что сделка осуществилась.
– Вас не удивляет, что он сделал выбор в пользу клуба без еврокубков?
– Во-первых, я думаю, что «Зенит» рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время. Во-вторых, это вложение. Это игрок, который известен скаутам разных стран.
– Как думаете, сильно ли повлиял фактор денег на решение Родриго перейти в «Зенит»?
– Да, конечно! Думаю, что «Зенит» уже рассчитывает на Салазара в дальнейшем.
– Вероятно, сумма трансфера составит 15 миллионов евро с бонусами в размере 5 миллионов. Адекватная ли это цена?
– Я думаю, что да. Исходя из тех цен, которые практикуются в Европе, это вообще небольшая цена.
- По данным Record, трансфер Салазара обойдется «Зениту» в 22 миллиона евро.
- По данным Legalbet, сумма сделки может составить около 16 миллионов евро.
- 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.