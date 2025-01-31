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  • Агент Барбоза высказался о стоимости Салазара для «Зенита»

Агент Барбоза высказался о стоимости Салазара для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятном переходе полузащитника «Браги» Родриго Салазара в «Зенит».

– Правда, ли что «Зенит» выиграл борьбу за Салазара у португальских грандов?

– Эта информация соответствует действительности. В Португалии тоже об этом писали. Думаю, что сделка осуществилась.

– Вас не удивляет, что он сделал выбор в пользу клуба без еврокубков?

– Во-первых, я думаю, что «Зенит» рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время. Во-вторых, это вложение. Это игрок, который известен скаутам разных стран.

– Как думаете, сильно ли повлиял фактор денег на решение Родриго перейти в «Зенит»?

– Да, конечно! Думаю, что «Зенит» уже рассчитывает на Салазара в дальнейшем.

– Вероятно, сумма трансфера составит 15 миллионов евро с бонусами в размере 5 миллионов. Адекватная ли это цена?

– Я думаю, что да. Исходя из тех цен, которые практикуются в Европе, это вообще небольшая цена.

  • По данным Record, трансфер Салазара обойдется «Зениту» в 22 миллиона евро.
  • По данным Legalbet, сумма сделки может составить около 16 миллионов евро.
  • 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (2)
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Каратель помойников
1738305805
Нормально завуалировал что зинку будут стричь по полной
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Борис34684
1738306651
Да, судя по статистике этого чела, Батраков должен стоить 25 лямов евро,да ещё с перспективой.
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