Агент Барбоза высказался о стоимости Салазара для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятном переходе полузащитника «Браги» Родриго Салазара в «Зенит».

– Правда, ли что «Зенит» выиграл борьбу за Салазара у португальских грандов?

– Эта информация соответствует действительности. В Португалии тоже об этом писали. Думаю, что сделка осуществилась.

– Вас не удивляет, что он сделал выбор в пользу клуба без еврокубков?

– Во-первых, я думаю, что «Зенит» рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время. Во-вторых, это вложение. Это игрок, который известен скаутам разных стран.

– Как думаете, сильно ли повлиял фактор денег на решение Родриго перейти в «Зенит»?

– Да, конечно! Думаю, что «Зенит» уже рассчитывает на Салазара в дальнейшем.

– Вероятно, сумма трансфера составит 15 миллионов евро с бонусами в размере 5 миллионов. Адекватная ли это цена?

– Я думаю, что да. Исходя из тех цен, которые практикуются в Европе, это вообще небольшая цена.