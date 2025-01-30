Гаджиев отреагировал на слова Кокорина о РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о РПЛ.

– Обидно ли вам слышать критику как участнику процесса?

– Это не мне надо звонить. Высказался и высказался. Это его дело. Он имеет право говорить, он считает, что уровень низкий. Темы для обсуждения я не вижу.

– Может ли критика помочь развитию РПЛ?

– Повторюсь, что комментировать такого рода реплики не считаю нужным.

Кокорин – очень талантливый футболист, который не реализовал свои способности в полной мере. Я думаю, что он мог бы играть не на Кипре, а в любом европейском чемпионате.

– Какая главная причина того, что Кокорин полностью не реализовал свой потенциал?

– Только одна – его отношение к самоподготовке. Другого ничего нет.