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Гаджиев отреагировал на слова Кокорина о РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о РПЛ.

– Обидно ли вам слышать критику как участнику процесса?

– Это не мне надо звонить. Высказался и высказался. Это его дело. Он имеет право говорить, он считает, что уровень низкий. Темы для обсуждения я не вижу.

– Может ли критика помочь развитию РПЛ?

– Повторюсь, что комментировать такого рода реплики не считаю нужным.

Кокорин – очень талантливый футболист, который не реализовал свои способности в полной мере. Я думаю, что он мог бы играть не на Кипре, а в любом европейском чемпионате.

– Какая главная причина того, что Кокорин полностью не реализовал свой потенциал?

– Только одна – его отношение к самоподготовке. Другого ничего нет.

  • 33-летний Кокорин назвал РПЛ говном.
  • Он не выступает в лиге с января 2021 года.

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Источник: «Спорт день за днём»

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