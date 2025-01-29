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Стал известен лидер РПЛ по допинг-проверкам в 2024 году

РУСАДА обнародовала сведения о проверках клубов РПЛ на допинг в 2024 году.

Больше всего игроков проверили у «Локомотива» – десять. Это Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

«По семь игроков в 2024 году были проверены РУСАДА на допинг из клубов «Краснодар» и «Зенит», по шесть – из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», по четыре – из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три – из «Крыльев Советов», два – из «Ростова» и один – из «Оренбурга».

Самым проверяемым на допинг футболистом стал игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев, который в 2024 году трижды проходил тестирование РУСАДА», – написал источник.

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Источник: ТАСС

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