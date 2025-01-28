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Мостовой пошутил о возрасте Кузяева

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о возрасте, упомянув бывшего одноклубника Далера Кузяева, ныне выступающего за «Гавр».

– Вы уже пять лет как в главной команде «Зенита». Время быстро летит?

– Нереально быстро! Иногда страшноватенько даже по этому поводу становится. Уже к 30 подбираешься – в этом году мне 28 лет исполнится.

Возраст идет, карьера тоже. В этом плане время еще есть, конечно. Но всe равно с ребятами‑ровесниками удивляемся, как быстро оно летит.

– С кем, если не секрет?

– С Ильзатом Ахметовым, с Сашей Соболевым тоже. Но ничего, пока куемся.

– 30 лет – это какая‑то психологическая отметка?

– Думаю, есть такое. Далеру Кузяеву 32 исполнилось. Хотел ему крем от морщин отправить, но в случае с Францией это сейчас тяжеловато сделать (улыбается).

Константин Зырянов в 30 лет стал лучшим игроком чемпионата России.

– Нет, 30 лет – это ты еще в самом соку. А вот в возрасте Далера уже тяжело, конечно (смеется).

Хотя, если серьезно, не сомневаюсь, что Кузяев еще лет пять поиграет – это 100%. Мне кажется, это какой‑то психологический момент: возраст идет потихонечку к 30, чуть на душе скребет.

– Может, у Далера Кузяева и спросить, как он этот рубеж перепрыгнул?

– Он еще всех перепрыгнет, я уверен.

– На сколько себя в 27 чувствуете?

– Чуть‑чуть, может, где‑то поболит, но особой разницы с тем, когда было 19 лет, не чувствую. Думаю, 27 лет – самый расцвет.

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Источник: «Матч ТВ»

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